Hatay'da sazlık yangını: Yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan sazlık yangını paniğe neden oldu. Çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulunmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın evrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 04:30

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Yangın, akşam saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'ndeki sazlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, çevrede bulunan ev ve seralara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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