Samsunda 450 bin liralık ziynet eşya hırsızlığı

Samsun'da 19 Mayıs günü Çarşamba ilçesinde bulunan bir evde 450 bin lira değerindeki ziynet eşyalar çalındı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üpheliler B.V. (21) ve S.K'nin (19) gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 04:55

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs'ta Çarşamba ilçesinde bir ikametten 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, şüpheliler B.V. (21) ve S.K'nin (19) hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Söz konusu şüpheliler İlkadım ilçesinde yakalandı.

Bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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