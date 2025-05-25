Ataşehir'de trafikte tartışma: Bıçaklı saldırgan yangın tüpüyle müdahale edildi

Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan tartışmada taraflardan biri bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdü. Olayda saldırgan yangın tüpü ile engellendi.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 05:21

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Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.

Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu.

Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.

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