Polonya'dan Beyoğlu'na uzanan husumet! Dükkanları kurşunlattı

Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:36

Polonya'daki olay, 20 Mayıs Salı günü saat 02.50 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonya'da tekstil firması sahibi olan iki kardeş Şehmus T. ve Gökhan T. ile Mustafa A. ortak oldu. Ortak iş yaparken anlaşmazlık yaşayan taraflar ortalıktan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemeyen iki kardeş Mustafa A.'nın hisselerini mahkeme yoluyla aldı. Mustafa A., hisseleri kaybedince eski ortakları Şehmus T. ve Gökhan T.'den para istedi. İstediği parayı alamayınca da karşı tarafı görüşmek için Polonya'ya çağırdı.

Dükkanları kurşunlayanların görüntüsü (DHA)

"2 MİLYON DOLAR VERECEKSİNİZ"

Taraflar Polonya'da görüşme yaptı ancak Mustafa A., karşı taraftan hiçbir şey alamadı. Bunun üzerine Mustafa A., iki kardeşi 'Sizi suç çetelerine havale ettik, 2 milyon dolar vereceksiniz' diyerek tehdit etti.

Yaşananların ardından Türkiye'ye dönen Şehmus T. ve Gökhan T.'nin ilk olarak Bayrampaşa'daki tekstil dükkanı kurşunlandı. Kiralık araçla olay yerine geldiği tespit edilen şüpheli, GPS sinyalinden yeri belirlenerek yakalanıp tutuklandı.