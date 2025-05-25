At arabasıyla otomobile çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

Esenyurt İnönü Mahallesi’nde geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kadının kullandığı at arabası, hızla sokağa girerken park halindeki otomobile çarptı. Otomobilin arka kısmında hasar oluşurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 13:51

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Esenyurt'ta, geri dönüşüm malzemesi toplayan kadının yönetimindeki at arabası, hızla sokağa girdiği sırada park halindeki otomobile çarptı. Arkadan koşarak gelen bir başka kadının yardımıyla kurtarılan at arabası, durmadan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AT ARABASIYLA OTOMOBİLE ÇARPTI

Olay, 22 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 sıralarında İnönü Mahallesi 410. Sokak'ta yaşandı. Atık toplayan kadının kullandığı at arabası, hızla sokağa girmeye çalıştı. Bu sırada at arabası park halindeki otomobile arkadan çarptı.

OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle hareket edemeyen at arabasını kurtarmaya çalışan kadın, yaya olarak gelen başka bir kadından yardım istedi. Koşarak gelen kadın, atı yönlendirerek kurtardı. Kazayı görenlerin bekleyin dediği kadınlar hızla uzaklaştı. Kaza sırasında otomobilin arka kısmında hasar oluştuğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ve kazaya karışanların olay yerinden uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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