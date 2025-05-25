Yaşam

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi 25 Mayıs | Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği, 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 12.00’den itibaren program sona erene kadar geçerli olacak trafik düzenlemesinde, sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirilecek. İşte 25 Mayıs’ta trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif rotalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi 25 Mayıs | Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ve sürücüler, İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bu düzenlemeye göre alternatif güzergahları kullanacak. Peki hangi yollar kapalı olacak ve sürücüler hangi güzergahları tercih etmeli?

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Yenikapı'daki şampiyonluk coşkusunun güvenli şekilde yaşanabilmesi için 25 Mayıs Pazar günü saat 12.00'den program bitimine kadar aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatılacak:

📌Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi (Sahil istikameti ve caddeye çıkan tüm yollar)

📌Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

📌Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule – Çatladıkapı arası) ve buraya çıkan tüm yollar

📌Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı – Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

📌Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi

📌Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu

📌Namık Kemal Varyant

📌Samatya Varyant

📌Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar

Bu alanlarda güvenlik önlemleri kapsamında trafik tamamen durdurulacak. Vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için uyarılar dikkatle takip edilmeli.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yenikapı çevresinde trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve sürücülere rahat bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla aşağıdaki alternatif yollar kullanılabilir:

📌Vatan Caddesi

📌Millet Caddesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

📌Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi

📌Onuncu Yıl Bulvarı

📌Avrasya Tüneli

Caydırıcı cezalar geliyor! Madde madde yeni trafik cezalarıCaydırıcı cezalar geliyor! Madde madde yeni trafik cezaları CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR! MADDE MADDE YENİ TRAFİK CEZALARI
Trafik cezaları sil baştan değişiyorTrafik cezaları sil baştan değişiyor TRAFİK CEZALARI SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN