İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi 25 Mayıs | Bugün hangi yollar trafiğe kapatılacak? Alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği, 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Saat 12.00’den itibaren program sona erene kadar geçerli olacak trafik düzenlemesinde, sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendirilecek. İşte 25 Mayıs’ta trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif rotalar...

Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:14

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İstanbul'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle Yenikapı Etkinlik Alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ve sürücüler, İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bu düzenlemeye göre alternatif güzergahları kullanacak. Peki hangi yollar kapalı olacak ve sürücüler hangi güzergahları tercih etmeli?

(Fotoğraf: AA) TRAFİĞE KAPALI YOLLAR Yenikapı'daki şampiyonluk coşkusunun güvenli şekilde yaşanabilmesi için 25 Mayıs Pazar günü saat 12.00'den program bitimine kadar aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatılacak: 📌Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi (Sahil istikameti ve caddeye çıkan tüm yollar) 📌Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 📌Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule – Çatladıkapı arası) ve buraya çıkan tüm yollar 📌Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı – Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar