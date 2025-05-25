Esenyurt'ta köpek tartışmasında kan aktı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta köpek nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi hafif yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:53

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Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak'ta köpek nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede darp edilen 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

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