Esenyurt'ta dehşet! Baba oğluna kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 01:48

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Olay, saat 23.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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