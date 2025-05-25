Antalya'da satırlı vahşet! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu

Giriş Tarihi: 25.05.2025 08:40

Sevcan Demir Sakman (AHABER)

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti. Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.