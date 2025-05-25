Antalya'da satırlı vahşet! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu
Antalya’da geçtiğimiz aylarda hemşire eşi Sevcan Demir Sakman’ı 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak ve ardından satırla boğazını keserek öldüren Halit Can Sakman hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Sakman’ın “canavarca hisle ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi.
'ELLERİMLE BOĞDUM, SATIRLA BOĞAZINI KESTİM'
İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman ile 05 Aralık 2024 tarihinde evlendiklerini olay günü izinli olduklarını söyledi.
Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti. Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.