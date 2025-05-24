Şırnak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araç 3 kişiye mezar oldu
Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.