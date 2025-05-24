Yaşam

Şırnak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araç 3 kişiye mezar oldu

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Şırnak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araç 3 kişiye mezar oldu

Kaza, sabah saatlerinde, Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte araçtaki 6 kişi yaralandı.

Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)

İhbarla bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaralılardan aynı aileden Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (54) ve Sibel Aytaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan C.A. (27) ve L.A. (29) isimli 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.