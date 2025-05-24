Şırnak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araç 3 kişiye mezar oldu

Şırnak'ta meydana gelen kazadan görüntü (DHA)

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan C.A. (27) ve L.A. (29) isimli 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu, sürücü M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenazeler ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.