Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:29

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde bazı masaj salonlarında fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin edildiği bilgisine ulaştı.



Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, tabanca, 13 randevu defteri, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 600 lira ile 50 dolar ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bir zanlının işlemleri devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN