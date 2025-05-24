Kartal'da korkutan kaza: Reklam panosuna çarpıp karşı şeride geçti

Giriş Tarihi: 24.05.2025 04:30

Kaza 21.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EG 8949 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucu sürücü yararlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.