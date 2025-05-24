Kartal'da korkutan kaza: Reklam panosuna çarpıp karşı şeride geçti
Kartal sahilinde akşam saatleri seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu reklam panosuna çarparak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı. Yolda trafik bir süre aksamasının ardından aracın yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Kaza 21.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 EG 8949 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucu sürücü yararlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAPANAN YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Ekipler gelene kadar yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle sahil yolunda aksayan trafik akışı aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi ile yeniden açıldı.