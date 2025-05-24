Yaşam

Kars'ta kuvvetli rüzgar hayatı felç etti: 6 evin çatısı uçtu

Kars'ın Başkaya köyünde başlayan sağanak sonrası kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle 6 evin çatısını uçtu, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kars'ta kuvvetli rüzgar hayatı felç etti: 6 evin çatısı uçtu

Kars'ın merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle 6 evin çatısı uçtu, bazı ahırlarda hasar meydana geldi.

KARS'TA KUVVETLİ FIRTINA: EV VE AHIRLARIN ÇATISI UÇTU

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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