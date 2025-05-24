Fareleri kaçırmak için buldukları yöntem pes dedirtti: 4 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 24.05.2025 23:01

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. (DHA)

BİNADAKİLER NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kadınların, kükürtün üzerine ispirto da döküp yakmasıyla çıkan duman tüm binayı sardı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Tokat Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fareleri kaçırmak için kükürt ve ispirtoyla duman çıkaran iki kadın ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.