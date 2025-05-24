Fareleri kaçırmak için buldukları yöntem pes dedirtti: 4 kişi hastanelik oldu
Tokat'ta fare istilasından kurtulmak isteyen kadınlar kükürt ve ispirto ile çatıda ateş çıkardı. Kimyasal tepkime nedeniyle ortaya çıkan duman, apartmanın içerisine yayılmasıyla bina sakinleri dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları binadan çıkarırken 2 kadın gözaltına alındı.
Tokat'ta 2 kadın, apartmanlarına giren fareler nedeniyle çözüm bulmak isterken yaptıkları ilginç yöntem bina sakinlerini hastanelik etti. Olay, saat 18.00 sıralarında kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşandı. Apartmanda yaşayan 2 kadın, fareleri uzaklaştırmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı.
BİNADAKİLER NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kadınların, kükürtün üzerine ispirto da döküp yakmasıyla çıkan duman tüm binayı sardı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Tokat Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fareleri kaçırmak için kükürt ve ispirtoyla duman çıkaran iki kadın ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.