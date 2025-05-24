Antalya'da orfoz balık avcılığı: 31 bin 715 TL ceza kesildi
Antalya'da bir teknenin avlanması yasak olan orfoz balığı avcılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında gerçekleşen denetimde avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira cezai işlem uygulandı.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim yapıldı.
Denetimde bir teknede avlanması yasak türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı tespit edildi.
EKİPMANLARA EL KONULDU
Ekipler, yasa dışı avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira ceza uyguladı.
Öte yandan ekipler teknede bulunan 1 dalış elbisesi, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı ve bazı dalış malzemelerine el koydu.