Antalya'da orfoz balık avcılığı: 31 bin 715 TL ceza kesildi

Giriş Tarihi: 24.05.2025 22:37

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim yapıldı.

Denetimde bir teknede avlanması yasak türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı tespit edildi.