Yaşam

Antalya'da orfoz balık avcılığı: 31 bin 715 TL ceza kesildi

Antalya'da bir teknenin avlanması yasak olan orfoz balığı avcılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında gerçekleşen denetimde avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira cezai işlem uygulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Antalya'da orfoz balık avcılığı: 31 bin 715 TL ceza kesildi

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Kemer İlçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim yapıldı.

Denetimde bir teknede avlanması yasak türlerden orfoz balığı avcılığı yapıldığı tespit edildi.

Orfoz balığı yakalayan kişiye yönelik 31 bin 715 TL idari para cezası kesilirken teknedeki ekipmanlara el konuldu. (AA) Orfoz balığı yakalayan kişiye yönelik 31 bin 715 TL idari para cezası kesilirken teknedeki ekipmanlara el konuldu. (AA)

EKİPMANLARA EL KONULDU

Ekipler, yasa dışı avcılık yapan kişiye 31 bin 715 lira ceza uyguladı.

Öte yandan ekipler teknede bulunan 1 dalış elbisesi, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı ve bazı dalış malzemelerine el koydu.

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