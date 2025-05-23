Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu karaca yavrusu koruma altına alındı

Kırklareli'nde ormanlık alanda jandarma tarafından bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:31

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi sırasında yol kenarında karaca yavrusu olduğunu fark etti.



Karacayı bulunduğu yerden alarak İl Jandarma Komutanlığına getiren personel, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Koruma altına alınan karacanın ilerleyen günlerde doğaya salınacağı öğrenildi.