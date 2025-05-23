Edirne'de tır sürücüsü aracında ölü bulundu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halindeki tırın sürücüsü aracında ölü bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:30

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Bulgaristan'a geçmek üzere Kapıkule'ye gelen yabancı uyruklu Z.M, aracını gümrük sahasına yakın bir noktadaki tır parkına çekti.



Daha sonra Z.M'nin aracında uzun süre hareketsiz kaldığını fark eden diğer sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Z.M'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün cenazesi, otopsi için Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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