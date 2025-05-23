Hakkari'de servis minibüsü takla attı: 14 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde liselileri taşıyan servis minibüsünün takla attığı kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:19

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kaymakamlık Çeşmesi yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında köylerden aldığı öğrencileri ilçe merkezine götüren servis minibüsü, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada şoför ile 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, hastaneye gelerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.