Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi
Adana'nın doğası ile yazın serinleten kışın kar manzarası ile mest eden Saimbeyli ilçesinde ilk kez uçurtma şenliği düzenlendi. İlçede her yaştan onlarca kişi doğanın içinde uçurtmalarını uçurma heyecanı yaşadı.
Uçurtma şenliği düzenlediklerini belirten Kaymakam Emre Açar, "Burada vatandaşlarımızla, çocuklarımızla buluştuk. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz uçurtma şenliği ile keyifli bir etkinlik oldu" dedi.
İlçe sakinlerinin uçurtma şenliğinde buluştuğunu aktaran Belediye Başkanı Mahmut Dal ise hedeflerinin Saimbeyli'nin festivaller, şenlikler kenti olması olduğunu söyledi.
Şenliğe katılanlardan Ayşe Kaya da, çocuk ve yetişkinlerle birlikte güzel bir etkinlik yaptıklarını kaydetti. Yöre sakinleri ve öğrenciler de şenliğin ilk olması ile keyifli bir gün geçirdiklerini söyledi.