Sivas'ta seyir halindeki traktörden düştüler: 1 ölü 1 yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sütlüce köyünde seyir halindeki traktörden düşen iki kadından biri yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Yeter Demirkan (57) ağır yaralanarak kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan Perihan Demirkan'ın (65) tedavisi aynı hastanede devam ediyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörden düşen 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Sütlüce köyünde A.D'nin (57) kullandığı 28 DE 506 plakalı traktörde bulunan Yeter (57) ve Perihan Demirkan (65), seyir halindeyken yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Yeter Demirkan, Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Perihan Demirkan'ın aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.