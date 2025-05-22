Fransa'da elim olay! 17 yaşındaki Hasan baltalı saldırıda öldü

Fransa'nın Creil kentinde yaşayan Hasan Horoz, bir süpermarketin otoparkında uğradığı baltalı saldırıda hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:55

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Hasan Horoz ile 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganların balta kullandığı tespit edilen olayda Horoz, boğazından aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, Hasan Horoz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından bir araçla kaçan üç kişi, çevredeki Montataire kasabasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 16, 17 ve 18 yaşlarındaki şüphelilerin, ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği belirtildi.

Saldırganların da Türk kökenli ve ikisinin kardeş olduğu açıklandı.

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