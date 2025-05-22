Bayrampaşa'da yangın paniği! çatıyı alevler sardı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:54

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Orta Mahallesi Oğuzhan Sokakta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında alevler büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatıda çıkan yangında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.