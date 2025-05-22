Bayrampaşa'da yangın paniği! çatıyı alevler sardı
İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın saat 14.30 sıralarında Orta Mahallesi Oğuzhan Sokakta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında alevler büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çatıda çıkan yangında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanananın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
"DUMAN KOKUSU GELDİ"
Esnaf İbrahim Şahin, "Fatura kesmekle meşguldüm içeride, dışarıda bir duman gördüm herkeste bir koşuşturma falan. Dışarı çıktım sonra baktım yangın var, bende tabi içeri girerek kepengi kapattım uzaklaştım. Uzaklaştıktan sonra patlama oldu ama sonradan yine ufak patlamalar oldu. Polis geldi bizi uzaklaştırdı." ifadelerini kullandı.Başka bir esnaf Mehmet Çiçek ise, "İçeride oturuyorduk müşteri bekliyorduk, bir ara duman kokusu gelmeye başladı kısa bir süre sonra sesler çoğalmaya başladı. Biz de dışarı çıkıp baktığımızda çatıda yoğun bir duman gördük. Dumanla birlikte herkes gibi biz de itfaiyeyi aradık, itfaiye hemen geldi yaklaşık 7-8 dakikada ama alevler çok çabuk büyüdü. Bundan 4 ay önce bir arkadaş oradan daire satın aldı, o da çatı katına elektrik tesisatı gibi bir düzenek kurmaya çalışmış, muhtemelen yangın sırasında olan patlamaların elektrik tesisatından olacağını düşünüyoruz." dedi.