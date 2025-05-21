Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 20 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullananlara yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.