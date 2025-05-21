Yaşam

Bilecik'te 3 katlı metruk evde yangın

Bilecik'te 3 katlı metruk binada çıkan kısa süreli paniğe yol açarken, yangın ev yıkılarak söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bilecik'te 3 katlı metruk evde yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Camicedit Mahallesi Asımbey Sokak üzerinde kullanılmayan 3 katlı metruk evden dumanları yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Osmaneli Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, metruk bina kepçe yardımıyla yıkılarak yangın söndürüldü.

3 KATLI METRUK EVDE YANGIN

Olay yerine gelen Kaymakam Abdüssamed Kılıç incelemede bulunurken, yetkililerden bilgi aldı. Evde soğutma işlemi devam ederken, polis olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.