Sakarya'da feci kaza! Kamyonetteki demirler taksinin içine girdi: 1 ölü

Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:46

Yaşanan feci kazada bir kişi hayatını kaybetti (DHA)

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.