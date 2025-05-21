Sakarya'da feci kaza! Kamyonetteki demirler taksinin içine girdi: 1 ölü
Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, taksi şoförü Mustafa Dere yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonete arkadan çarpan taksinin şoförü Mustafa Dere öldü, araçtaki müşterisi Mustafa K. ise yaralandı.
DEMİR YÜKLÜ KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI
Kaza, saat 23.00 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik yönüne giden Mustafa Dere yönetimindeki 54 T 5540 plakalı taksi, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada taksi şoförü Dere ile müşterisi Mustafa K. yaralandı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.