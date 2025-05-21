Bakan Kurum'a 9 evladının ismini tek solukta sayan depremzede baba gülümsetti
Hatay'da depremde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvalarına kavuşan Çakıcı ailesinin ilk misafiri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Bakan Kurum'un 'kaç çocuğun var' sorusuyla 9 evladının ismini tek solukta sayan Cuma Refik Çakıcı'nın samimi davranışı gülümsetti.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş ve Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası gösterdiği yoğun gayretiyle asrın felaketinin yıkım yaptığı bölgelerde afet konutlarının inşasına da başlanmıştı.
Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece deprem konutlarında yapımı tamamlanan afet konutlarında vatandaşlar yaşamaya başlamışlardı. Depremde evleri yıkılan 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı çifti, Dikmece Mahallesi'nde yapılan konutlarla sıcak yuvalarına kavuştu.
Çakıcı çiftinin yeni yuvalarındaki ilk misafiriyse Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum oldu. Samimi ortamda gerçekleşen ziyaret esnasında Bakan Kurum'un 'kaç çocuğun var' sorusu üzerine 9 evladının ismini tek solukta sayan baba Çakıcı'nın davranışı gülümsetti.
"YENİ EVİMİZE 4 GÜN ÖNCE TAŞINDIK, DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"
Yeni yuvasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Cuma Refik Çakıcı, "Deprem Antakya ilçesini yerle bir etti. Depremde çocuklarımız dışarıda kaldı ve hanımım duvarın altında kaldı. Yeni evimize 4 gün önce taşındık, devletimizden Allah razı olsun. Bundan iyisi canın sağlığı olsun. Devletimiz gereken yardımları bize yaptılar. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bize geldi. Sayın Bakanımız çok iyi bir insan ve çok iyi sohbet ettik.