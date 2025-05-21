Bakan Kurum'a 9 evladının ismini tek solukta sayan depremzede baba gülümsetti

Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:48

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden olmuş ve Hatay'da binlerce konut yerle bir olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası gösterdiği yoğun gayretiyle asrın felaketinin yıkım yaptığı bölgelerde afet konutlarının inşasına da başlanmıştı.

Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece deprem konutlarında yapımı tamamlanan afet konutlarında vatandaşlar yaşamaya başlamışlardı. Depremde evleri yıkılan 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı çifti, Dikmece Mahallesi'nde yapılan konutlarla sıcak yuvalarına kavuştu.