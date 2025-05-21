Kocaeli'de korkunç olay! Bir kadın silahla karnından yaralanmış halde buundu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kadın evinde silahla yaralanmış halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'taki evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve giren ekipler, D.E'yi (32) karnından silahla yaralanmış halde buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
D.E'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.