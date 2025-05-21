Adana’da eski eşini sokakta gören kadından silahlı saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 01:54

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Ceyhan'da boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan bir kadın, yaşanan tartışmanın ardından silahına sarılarak eski eşini ayağından vurdu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ceyhan ilçesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık dört ay önce boşandığı E.N. ile karşılaşan ismi öğrenilemeyen kadın, tartışma sırasında yanında taşıdığı tabancayla eski eşine ateş etti. Kurşun E.N.'nin ayağına isabet etti. Yaralı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan E.N.'nin tedavisi sürerken, saldırgan kadın polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

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