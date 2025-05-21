İstanbul Zeytinburnu'nda 8 saatlik su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hattında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle Zeytinburnu’nun bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ’nin açıklamasına göre, bugün saat 10.00 ile 18.00 arasında sürecek çalışmalar kapsamında 11 mahalleye su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Zeytinburnu'ndaki 11 mahallede su kesintisi uygulanacak.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki çelik isale hatlarında esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'dan 18.00'e kadar 8 saat süreyle Kazlıçeşme, Seyitnizam, Sümer, Nuripaşa, Yeşiltepe, Gökalp, Yenidoğan, Veliefendi, Beştelsiz, Telsiz ve Çırpıcı mahallelerine su verilemeyecek.