5 ton tarihi geçmiş kaşar peynir ele geçirildi! Vatandaşa yedireceklerdi
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde gıda güvenliği açısından endişe yaratan bir olay yaşandı. Bir işletmenin, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işleyip piyasaya sürdüğü tespit edildi. Düzenlenen baskında, yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 5 ton tarihi geçmiş kaşar peyniri ele geçirildi.
Sakarya'da jandarma ekipleri Teşvikiye Mahallesindeki bir işletmede usulsüz olarak peynir üretimi yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, işletmeyi takibe alarak izledi.
İşletmenin pencere camlarının içeriden karartılarak üretim faaliyetlerinin gizlenmesine çalışıldığı, personel giriş ve çıkışları ile malzeme indirme, yükleme işlemlerinin hava karardıktan sonra yapıldığı, malzeme indirme-yükleme esnasında araçların işletmenin giriş kapısına tamamen yanaştırılmak suretiyle faaliyetlerinin anlaşılmaması için çaba gösterildiği, araçların işletme önündeki alana park edilmeyip işletmeye yakın yerlere bırakıldığı belirlendi.
Yapılan incelemede işletmenin peynir üretmek için süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak tekrar işleme sokarak kaşar peyniri ürettiği belirlendi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan jandarma ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte işletmeye baskın yaptı.