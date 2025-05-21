5 ton tarihi geçmiş kaşar peynir ele geçirildi! Vatandaşa yedireceklerdi

5 TON TARİHİ GEÇMİŞ KAŞAR BULUNDU Sabah'ın haberine göre Operasyonda tarihi geçmiş 5 ton kaşar peyniri bulundu. Ele geçirilen kaşar peynirlerinin piyasa değerinin 1,5 milyon lira olduğu belirtildi. Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işletme sahibine onaysız faaliyet göstermekten 210 bin 622 lira ceza kesti. Ele geçen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

5 ton tarihi geçmiş kaşar peynir ele geçirildi (AHABER)

PİYASAYA SÜRDÜĞÜ PEYNİRDEN ELDİVEN ÇIKTI

Şüpheli şahıs hakkında yapılan araştırmada çok sayıda sabıka kaydının olduğu, kendisine çeşitli tarihlerde onaysız gıda malzemesi üretmek ve satmak suçlarından defalarca idari para cezası yazıldığı fakat üzerinde kayıtlı herhangi bir mal ve para kayıtlı olmadığından cezaların tahsil edilemediği, 2025 yılının Mart ayında Alo Gıda (174) hattına gelen bir ihbarda bir şarküteriden alınan kaşar peynirinden yabancı cisim (eldiven) çıktığı ve ihbar sonrası yapılan incelemede içerisinden eldiven çıkan kaşar peynirinin şüphelinin ürettiği peynir olduğu öğrenildi.