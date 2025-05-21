Yaşam

Çorum'da aranan 22 şahıs yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 22 kişi yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Çorum'da aranan 22 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 12 -19 Mayıs tarihleri arasında.yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 22 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi.