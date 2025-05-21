Bursa'da Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yüzde 50 engelli olan şüpheli, refüje asılı olan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, şahıs yoldan geçen bir vatandaş tarafından engellendi.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:14

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs, cadde üzerinde orta refüjde bulunan Türk bayrağını yakmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, durumu fark eden bir vatandaş ise şahsı engelledi.



Yaşanan olay sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucu şahsın M.Ç. olduğu tespit edildi. M.Ç.'nin yüzde 50 engelli olduğu anlaşıldı. M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



Olay sonra Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, "20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın ilimiz Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup, şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir" ifadelerine yer verdi.