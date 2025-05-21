Beyoğlu'nda husumetli olduğu kişinin kulübesine ateş açan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu Halıcıoğlu’nda 16 Şubat gece yarısı, aralarında husumet bulunan bir kişinin evinin önündeki kulübeye ateş açılmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Camına kurşun isabet eden kulübede 4 boş kovan bulan ekipler, güvenlik kameralarından saldırganların Beylikdüzü’nden beyaz bir araçla geldiğini tespit etti. Husumet nedeniyle gerçekleştiği belirlenen saldırıda silahı kullanan M.S.B. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:07

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Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan kişinin evinin önündeki depo olarak kullandığı kulübeye silahla ateş eden şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat'ta saat 00.40 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'taki ikametin önünde bulunan kulübeye silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Cam kısmına kurşun isabet eden kulübede 4 boş kovan bulan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının beyaz renkli bir araçla Beylikdüzü'nden gelen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, kimlik bilgilerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler İ.Ç. (27), M.A. (29) ve M.S.B'yi (22) 14 Mayıs'ta Beylikdüzü, Beyoğlu ve Sarıyer'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Yapılan sorgulamada şüphelilerden İ.Ç'nin çeşitli suçlardan 10, M.A'nın 2, M.S.B'nin ise 3 kaydı olduğu anlaşıldı.

Saldırının taraflar arasında yaşanan husumet nedeniyle gerçekleştiği anlaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden silahla ateş açtığı belirlenen M.S.B. tutuklanırken, M.A. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin saldırı öncesinde adrese araçla yaklaştıkları ve sonrasında uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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