Yere yığılan şahsın üzerinden otomobil geçti: Dehşet anı kamerada

Tekirdağ Çorlu'da açık otoparkta yürürken yere yığılıp kalan adamın üzerinden otomobilin geçtiği anlar kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:17

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Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki belediyeye ait açık otoparkta meydana geldi. Otopark içerisinde yürüyen Tevfik Deniz (63), bir anda yere yığıldı. Bu sırada otoparktan çıkış yapan seyir halindeki bir otomobil, fark etmeyerek yerde yatan Tevfik Deniz'in üzerinden geçti.

Olay sonrası ağır yaralanan Deniz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.