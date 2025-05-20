Türkiye dünyada 3. sırada! Tam 567 adet bulunuyor | Bodrum Yalıkavak'ta yeni halk plajı açılıyor

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:38

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Bodrum Yalıkavak ve Antalya Manavgat Sorkun Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajlarının 2025 turizm sezonunda hizmete açılacağını duyurdu. Böylece, Bodrum'da sayısı 4 olan halk plajı tesislerine bir yenisi daha eklenmiş olacak.

Turizmde dönüşüm hedefiyle yola çıkan Bakan Ersoy'un kararlı adımlarıyla hayata geçirdiği Halk Plajları Projesi kapsamında, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde yapımına başlanan yeni halk plajı, sosyetenin en gözde tatil beldelerinden birinde herkese açık, ücretsiz bir tatil imkânı sunacak.

MAVİ BAYRAK GURURU Bakan Ersoy ayrıca, 2024-2025 yıllarında 5 yeni ücretsiz halk plajı yapılmasının planlandığını ve Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plaj ile dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019'dan bu yana Türkiye genelinde 17 ücretsiz halk plajı açılmış durumda.

Küçük Çaltıcak Antalya (A Haber arşiv)

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.