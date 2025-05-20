Sakarya Serdivan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:06

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



D-100 kara yolu Kara yolu Aşağıdereköy Mahallesi Adapazarı istikametinde yaşanan kazada, Ü.K. idaresindeki 54 BV 011 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 41 AHU 343 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerinde bir kare (İHA)

Kazada Ü.K., H.K., A.B. ve N.B. isimli toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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