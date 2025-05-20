Yaşam

Malatya’da hatalı park dönüşü engelledi

Malatya’nın Darende ilçesinde, Günpınar Şelalesi mevkiinde hatalı park edilen araçlar nedeniyle dönüş yapamayan bir arazöz, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Malatya’da hatalı park dönüşü engelledi

Olay, Darende'nin önemli turistik noktalarından biri olan Günpınar Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Şelale çevresinde hatalı şekilde park edilen araçlar, bölgede dönüş yapmaya çalışan bir arazözün ilerlemesini engelledi. Araç sıkışan trafikte hareket edemez hale gelirken, durumu fark eden vatandaşlar arazözü iterek bulunduğu yerden çıkardı.

HATALI PARK DÖNÜŞÜ ENGELLEDİ

Yaşanan olay kısa süreli trafik aksamasına neden olurken, vatandaşlar bölgede sıkça yaşanan hatalı park sorununa dikkat çekerek çözüm talep etti.