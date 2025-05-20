İnşaat alanındaki ağaç otomobilin üzerine devrildi

Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında bir inşaat alanındaki ağaç, yan binanın otoparkında park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:23

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Kadıköy'de inşaat alanındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddedeki inşaat alanının bahçesinde bulunan ağaç, yan taraftaki binanın otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken otomobilde hasar meydana geldi.

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