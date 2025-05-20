Kadıköy'de Galatasaray taraftarına silahlı saldırı: 1 kişi gözaltında

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi’nde Galatasaray taraftarı bir kişinin silahla yaralanmasına neden olan olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Olay sonrası kaçan şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, M.A.’nın aracını Üsküdar’da yürütülen dar alan uygulaması sırasında belirledi. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Şüphelinin izini süren ekipler, 8 farklı adrese düzenledikleri operasyonda M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:30

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Kadıköy'de, Galatasaray taraftarını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı'nda dün Galatasaray taraftarı S.O'nun (46) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Saldırı anından bir kare (İHA)

ÜSKÜDAR'DA ARACIYLA YAKALANDI

Yaklaşık 10 kişilik taraftar grubunun Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bir kişinin de buna tepki göstermesi üzerine şahıslar arasında arbede yaşandığı, bu sırada şüphelinin silahla önce havaya 6-7 el ateş ettiği, ardından S.O'yu (46) yaraladığı anlaşıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A'nın (24) kullandığı aracı Üsküdar'da dar alan uygulamasıyla tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada zanlının kullandığı silahı ele geçirdi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 8 adresi kontrol eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli M.A, "kasten yaralama" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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