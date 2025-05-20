Van'da elektrik kesintisinde hakem düdüğünü alıp trafiği yönetti

Van'da elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kalınca, üniversite öğrencisi Yunus Atmaca eline hakem düdüğünü alarak trafiği yönetti. Atmaca'nın bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:34

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Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Sıhke Caddesi'nde, fırtına ve yağışın ardından yaşanan elektrik kesintisi trafik ışıklarını devre dışı bıraktı. Bu durumda Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gelmeyince kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Evinden durumu fark eden üniversite öğrencisi Yunus

Atmaca, dikkat çeken bir davranış sergiledi. Aynı zamanda hakemlik yapan Atmaca, düdüğünü alarak caddeye indi ve trafik ışıkları yeniden devreye girene kadar araçların geçişini yönetti.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. "Trafik polisi olmalısın" şeklinde çok sayıda yorum alan video, beğeni yağmuruna tutuldu.



İHA muhabirine konuşan Yunus Atmaca, elektrik kesintisi sonrası yoğun korna sesleriyle balkona çıktığını belirtti. Trafiğin tıkandığını ve zaman zaman tartışmalar yaşandığını ifade eden Atmaca, "Trafik lambaları çalışmıyordu, polisler ise yoğunluktan dolayı olay yerine gelememişti. Ben de düdüğümü alıp aşağıya indim. Kavşağa geçip düdük çalarak araçları yönlendirdim. Araçlar sesle duruyordu. Trafik sakinleşinceye kadar bekledim, elektrikler gelince tekrar eve çıktım" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi görmesinin ardından birçok kişi tarafından tebrik edildiğini dile getiren Atmaca, "Videoları milyonlarca kişi izlemiş. 'Atmaca gibi yetişmişsin, soyadının hakkını vermişsin' diyenler oldu. Birçok kişi de trafik polisi olmam gerektiğini söyledi" diye konuştu.