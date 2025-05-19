Virajı alamayan araç samanlığa uçtu: Sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gece saatleri seyir halinde ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce çöp konteynerine ardından özel mülkteki samanlığa girdi. Kazada samanlığın çatısı çökerken sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 05:34

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Kaza, saat 23.00 sırlarında Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kandıra istikametine giden İ.A. idaresindeki 34 CKR 115 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine çarptı, ardından M.A'ya ait samanlığına girdi. Çarpışmanın etkisiyle samanlığın çatısı otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde sıkışan sürücü İ.A. yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan İ.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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