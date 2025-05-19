Uşak'ta panik anları: Park halindeki TIR cayır cayır yandı

Uşak'ta akşam saatleri park halindeki TIR'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı hızla sararken olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 05:35

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Yangın, saat 20.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 64 FM 242 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan yangında TIR alev topuna dönüşürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

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