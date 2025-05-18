Mersin'de 292 bin 102 makaron ele geçirildi!
Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün ürünü getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 3 zanlıyı yakaladı.
Çalışmada 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.