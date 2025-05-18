Yaşam

Mersin'de 292 bin 102 makaron ele geçirildi!

Mersin'de 292 bin 102 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Mersin'de 292 bin 102 makaron ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün ürünü getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde düzenlenen operasyonda da 3 zanlıyı yakaladı.

Çalışmada 292 bin 102 makaron ve 250 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.