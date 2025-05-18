İstanbul'un yüksek kesimlerde sis!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte dün(17 Mayıs Cumartesi) başlayan yağış devam ediyor. Kentin yüksek kesimleri, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Sarıyer ile İstanbul Boğazı çevresinde yağışla birlikte sis de görülüyor.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 12:12

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte dün başlayan yağış devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu ve Fatih'te, Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Kartal ve Pendik'te yağış etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimleri, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz, Sarıyer ile İstanbul Boğazı çevresinde yağışla birlikte sis de görülüyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 11.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.