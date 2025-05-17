Türk halkına hakaret eden Celal Şengör'e hapis talebi
Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik “Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu söylemlerden dolayı savcılık harekete geçti. Şengör’ün Türk Milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2 yıla kadar hapsi istendi.
Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik bir takım söylemlerde bulunmuştu.
Tepki çeken söylemler hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
"GERİ ZEKALI BİR MİLLET DURUMUNDASINIZ"
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yaptığı bir konuşmasının yer aldığı sosyal medyada paylaşılan videoda "Türkiye uyduruktan ufacık bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım… Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86 normal insan IQ'su ise 90. Yani siz istatistiklerde geri zekalı bir millet durumundasınız." şeklinde konuştuğu aktarıldı.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığına kanaat getirerek 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.