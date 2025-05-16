Mersin'de 127 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 127 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:58

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde 3 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 127 litre sahte içki ile 17 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.