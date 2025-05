Gölbaşı flamingoları ağırlıyor

Doğal oluşumları ve sulak alanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı, bu yıl da flamingoların göç yolunda uğrak noktası oldu.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:59

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Gölbaşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçmen flamingolara ev sahipliği yapıyor. Gölbaşı'na gelen flamingolar sulak alanlarda adeta renk cümbüşü oluşturdu. Flamingoların görmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, bu alanlara geldi. Gölbaşı Belediyesi de göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolara herhangi bir zarar gelmemesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ile gerekli önlemleri aldı.



"DOĞASEVERLERE VE FOTOĞRAF TUTKUNLARINA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"



Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, flamingoların bölgeye gelişinin doğal zenginliğin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Gölbaşı, doğal güzellikleriyle sadece ilimizin değil, tüm bölgemizin gözbebeği konumunda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingoların burayı tercih etmesi, doğal zenginliğimizin ve temiz çevremizin en güzel kanıtı. Bu muhteşem manzarayı görmek için ilçemize gelen doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına kapımız her zaman açık" dedi.

