Market sahibini oyalayıp, içki çaldılar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde markete gelen 3 kişi, kasada duran Lütfiye Şallı'yı (65) oyalayarak, 4 bin lira değerindeki 2 şişe içkiyi çantalarına koyup uzaklaştı. Marketi açmaya korktuğunu belirten Şallı, "Beni kandırıp içkileri çalmışlar. 'Bir daha gelirler mi' diye dükkana korkarak geliyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 10:00

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Muratpaşa ilçesindeki markete gelen 3 kişi, kasada duran Lütfiye Şallı'yı çeşitli yöntemlerle oyaladı. Gençlerden biri fiyat sorarak Şallı'yı oyalarken, diğer ikisi alkollü içkiler reyonuna yönelip, 1 içki şişesini çantalarına koydu. Lütfiye Şallı'nın yanlarına gelmesiyle panikleyen gençler, fiyat sorma bahanesiyle kasaya yöneldi. Dikkat çekmemek için birkaç ürün alan şüpheliler, kameranın görmediği kör noktaya geçerek, ikinci bir şişeyi daha çantalarına koyup, marketten ayrıldı. Şüphelenen Lütfiye Şallı, oğlu Musa Şallı'yı arayıp, durumu aktardı. İş yerine gelen Musa Şallı, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince 2 şişe içkinin çalındığını gördü. Musa Şallı, görüntüleri polise verip, şikayetçi oldu.