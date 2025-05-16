Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine darbe! 13 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
18 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.