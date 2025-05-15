AK Parti'li Tamer Akkal hastaneye yatırıldı: Gözlem altında tutulacak

Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin sağlık kontrolleri yapılan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı. Akkal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:34

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AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgulara rastlanması üzerine yataklı tedaviye alındı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Milletvekili Tamer Akkal'ın sağlık durumu ile ilgili Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedavi süreci ve yakın takibin sağlanabilmesi amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu bildirildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Açıklamada, "Sayın milletvekilimiz Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği esnada yapılan tetkiklerde, pnömoniye (akciğer enfeksiyonu) yönelik bulgular saptanmıştır. Bu nedenle gözlem amaçlı hastaneye yatışı yapılmıştır. Genel durumu iyi olan sayın vekilimiz, yakın takip amacıyla yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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